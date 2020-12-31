Юрист рассказал о действиях при обнаружении денег на улице

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова заявила, что если вы нашли деньги на улице, то не надо класть их в карман. По её словам, у денег есть владелец, и, скорее всего, он уже их ищет вместе с полицией.
Когда россиянин видит на дороге деньги, он должен сразу сообщить в орган местного самоуправления или в полицию,
Если вы сделали всё, чтобы найти собственника потерянных денег, но хозяин так и не отыскался, не расстраивайтесь. Если владелец не объявится через полгода, вы по закону получите полное право забрать «свою находку». Отсчёт этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию, — подчеркнула эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилой житель Москвы передал мошенникам 15 млн рублей, чтобы получить доступ к торговой платформе. Инцидент произошёл днём 31 декабря. В частности, пенсионер перевёл злоумышленникам $203 тысячи. Известно, что он договорился с неким финансовым консультантом — тот должен был перевести ему деньги в обмен на членство в организации.