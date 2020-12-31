Юрист рассказал о действиях при обнаружении денег на улице

https://static.news.ru/photo/7cc3ee96-4c8d-11eb-b92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова заявила, что если вы нашли деньги на улице, то не надо класть их в карман. По её словам, у денег есть владелец, и, скорее всего, он уже их ищет вместе с полицией.

Когда россиянин видит на дороге деньги, он должен сразу сообщить в орган местного самоуправления или в полицию, отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если вы сделали всё, чтобы найти собственника потерянных денег, но хозяин так и не отыскался, не расстраивайтесь. Если владелец не объявится через полгода, вы по закону получите полное право забрать «свою находку». Отсчёт этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию, — подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилой житель Москвы передал мошенникам 15 млн рублей, чтобы получить доступ к торговой платформе. Инцидент произошёл днём 31 декабря. В частности, пенсионер перевёл злоумышленникам $203 тысячи. Известно, что он договорился с неким финансовым консультантом — тот должен был перевести ему деньги в обмен на членство в организации.