Юрист рассказал, как отказаться от взятого кредита

https://static.news.ru/photo/0d7e2162-adcf-11ea-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин, взявший кредит, но передумавший им пользоваться, может вернуть деньги в банк в течение 14 суток после подписания соответствующего договора. Об этом рассказал юрист Павел Уткин.

В интервью агентству ПРАЙМ эксперт поведал , что бывают случаи, когда человек берёт кредит импульсивно и не испытывает в нём реальной необходимости. В этом случае наилучшим выходом станет расторжение соглашения с банком.

В случае получения денег договор можно законно расторгнуть в течение 14 дней. В эти же сроки можно отказаться и от дополнительных банковских услуг, включая страховку. Однако если прошло больше двух недель, то возврат оформить не получится.

Уткин отметил, что банки не имеют права отказать клиенту в досрочном закрытии кредита, но могут ввести мораторий на погашение долга в течение определённого количества месяцев. Также они могут потребовать уплаты процентов за использованные дни. При этом до подписания договора от кредита можно отказаться в любой момент. Однако лучше всё же подыскать уважительную причину, дабы не портить отношения с финансовым учреждением.

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