Юрист рассказал, как отказаться от взятого кредита

Гражданин, взявший кредит, но передумавший им пользоваться, может вернуть деньги в банк в течение 14 суток после подписания соответствующего договора. Об этом рассказал юрист Павел Уткин.
В интервью агентству ПРАЙМ эксперт
В случае получения денег договор можно законно расторгнуть в течение 14 дней. В эти же сроки можно отказаться и от дополнительных банковских услуг, включая страховку. Однако если прошло больше двух недель, то возврат оформить не получится.
Уткин отметил, что банки не имеют права отказать клиенту в досрочном закрытии кредита, но могут ввести мораторий на погашение долга в течение определённого количества месяцев. Также они могут потребовать уплаты процентов за использованные дни. При этом до подписания договора от кредита можно отказаться в любой момент. Однако лучше всё же подыскать уважительную причину, дабы не портить отношения с финансовым учреждением.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как улучшить кредитную историю. По его словам, в 2021 году получить заём будет сложнее, так как организации начнут серьёзнее относиться к репутации своих потенциальных клиентов. Об этом писал NEWS.ru.