Юрист объяснила, какие долги не списываются оформлением личного банкротства

https://static.news.ru/photo/69d896f0-4897-11eb-af03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обстоятельства, при которых оформивший банкротство гражданин не освобождается от обязанности выплатить задолженности, перечислены в законе «О несостоятельности». Например, долги не получится списать, если гражданин не предоставил сведения или они были недостоверны, объяснила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

Кроме того, гражданин не будет освобождён от своих обязательств, если он привлекался к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при оформлении банкротства или его банкротство было фиктивным, передаёт ПРАЙМ.

При этом следует учитывать условие, что соответствующие правонарушения совершены в рассматриваемом деле о банкротстве, — подчеркнула Свечникова.

Долг не спишут, если гражданин ещё на этапе оформления кредита предоставил ложные сведения кредитору, а также при наличии требований кредиторов по текущим платежам и требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

В рамках банкротства нельзя списать финансовые обязательства по выплате зарплаты, алиментов, возмещении морального вреда.

Минцифры поддержало предложение разрешить россиянам начинать процедуру оформления банкротства через портал госуслуг. Предполагается, что граждане смогут дистанционно подавать заявления о признании банкротом во внесудебном порядке, что сэкономит время россиян и повысит удобство процедуры. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили, что потенциально на упрощённую процедуру банкротства могут претендовать приблизительно пять миллионов граждан России. При этом ранее стало известно, что большинство просьб россиян об упрощённом банкротстве забраковали. По данным Минэкономразвития, массовые отказы связаны с тем, что пытаются оформить банкротство лица, которые не могут воспользоваться данной возможностью, писал NEWS.ru.