https://static.news.ru/photo/43bc9ff0-3918-11ea-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис электронных кошельков «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП).

Разработанная Банком России СБП позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каких банках у них открыты счета.

Теперь пользователи могут мгновенно пополнять кошельки в «Яндекс.Деньгах» и принимать на них переводы. Комиссия за переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП взиматься не будет, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что покупки в интернет-магазинах могут стать удобнее и безопаснее, если для платежей применять биометрические данные. По мнению аналитиков, сканирование отпечатков пальцев или лиц не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более надёжную защиту, чем пароли.