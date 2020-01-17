Сервис электронных кошельков «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП).
Разработанная Банком России СБП позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каких банках у них открыты счета.
Теперь пользователи могут мгновенно пополнять кошельки в «Яндекс.Деньгах» и принимать на них переводы. Комиссия за переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП взиматься не будет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что покупки в интернет-магазинах могут стать удобнее и безопаснее, если для платежей применять биометрические данные. По мнению аналитиков, сканирование отпечатков пальцев или лиц не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более надёжную защиту, чем пароли.
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