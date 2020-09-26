Россияне вывели с валютных вкладов в августе $237,5 млн

https://static.news.ru/photo/94bff38e-ffce-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки сообщили о масштабном оттоке средств с валютных счетов граждан. В августе россияне сняли в общей сложности $866,1 млн, а внесли, активно продолжая переводить сбережения в валюту, только $567,8 млн.

Таким образом, отток из крупнейших банков составил $237,5 млн, следует из расчётов РИА Новости на основе данных Банка России.

Единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе стал Сбербанк, где зафиксировано увеличение объёма на $60,6 млн.

Крупнейший отток валюты наблюдался в ВТБ, на втором месте банк «Открытие», а замыкает тройку Росбанк. В списке также фигурируют Альфа-банк, «Юникредит», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк и МКБ.

Промсвязьбанк, который также входит в список системно значимых кредитных организаций, такие сведения не раскрывает.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, которые в последние несколько лет достаточно активно открывали и пополняли вклады в банках, массово забирают деньги вообще со всех своих счетов. Впрочем, причина не в недоверии кредитным организациям. Граждане меняют финансовую стратегию и переориентируются на другие инструменты сбережения и приумножения средств.

При этом такая тенденция происходит по взаимному согласию: банки тоже стали гораздо менее заинтересованы в клиентских деньгах в такой форме. Многие из них стали предлагать брокерские услуги, привлекая финансы клиентов на фондовый рынок.