Высокооплачиваемым работникам предложили повысить налоги до 45%

https://static.news.ru/photo/ec1bfae4-bebc-11eb-8391-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ предложили повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний и отменить НДФЛ для малоимущих. Письмо с таким предложением глава ТПП Сергей Катырин направил первому зампреду Центробанка Сергею Швецову, передаёт ТАСС.

Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тысячи рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%, — говорится в письме.

В ТПП считают, что распределение доходов будет более справедливым при уходе от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. При этом переход на ставку НДФЛ в 15% для годового дохода в размере 5 млн рублей эксперты считают недостаточным.

Эти предложения вошли в стратегию развития финансового рынка России до 2030 года, которую сформировал Совет ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Ранее сообщалось, что в России поступления основных налогов в реальном выражении за два года выросли на 5–10% с учётом инфляции. По мнению заместителя главы Минфина Владимира Колычева, такой рост налогов говорит о «сильном восстановлении экономики». Он даже заметил «какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста».