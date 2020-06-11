Выплаты пособий по безработице в России продлили ещё на три месяца

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 11 июня подписал постановление, согласно которому нетрудоустроенные граждане страны смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Об этом сообщили представители пресс-службы кабмина.

В частности, выплаты пособий по безработице продлили на три месяца для тех, у кого срок получения денег закончился после 1 марта. Финансовую поддержку за май, июнь и июль увеличили до 4500 рублей в минимальном размере.

Кроме того, в России расширили количество семей с детьми, которые в течение июля и августа вместе с пособием по безработице будут получать по три тысячи рублей на каждого ребёнка.

Также была разработана мера поддержки для индивидуальных предпринимателей, вынужденных прекратить работу после 1 марта. Каждый из тех бизнесменов, кто был признан официально безработным, получит пособие в размере 12 130 рублей, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ перечислилоФедеральной службе по труду и занятости (Роструду) 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.