Выключили долги: кто сегодня законно может не платить по кредитам

В апреле в России начал действие мораторий на банкротство. До 1 октября 2022 года кредиторы инициировать банкротство не смогут, хотя у должников осталось право при желании сделать это самим. Но куда важнее, что банки теперь не смогут списывать денежные средства у должников. Последние фактически получили отсрочку на шесть месяцев. Впрочем, эта отсрочка не касается долгов по алиментам и возмещения морального или физического вреда. К тому же она никак не избавит от самого факта наличия задолженности. По словам юристов, мораторий не имеет ничего общего с кредитными каникулами. О чём ещё важно знать должникам — в материале NEWS.ru.

Мораторий в помощь

Банкротный мораторий будет действовать полгода — с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

В течение этого срока кредиторы не смогут обратиться в суд с заявлением о банкротстве любого юридического лица, гражданина или индивидуального предпринимателя. Исключение составят должники-застройщики, если недвижимость уже внесена в реестр проблемных объектов. При этом у физлиц и компаний остаётся право самим инициировать банкротство в случае, если они больше не в состоянии выполнять свои обязательства.

Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников, — заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Закон о банкротстве регулирует и определяет не только процедуру банкротства должника, но и фактически защищает должника от этого банкротства. Гендиректор юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева обращает внимание, что до 1 октября установлен не только мораторий на банкротства по заявлению кредитора, но и на возврат долгов и начисление пеней и штрафов. В частности, нельзя обратить взыскание (в том числе во внесудебном порядке) на заложенное имущество должника; нельзя получить деньги по исполнительному документу, предъявив его непосредственно в банк (кредитную организацию). Максимум, что произойдёт, — банк примет такой документ и оставит его без исполнения до окончания действия моратория.

Кроме того, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория. И, наконец, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Однако проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа, кредитному договору либо в качестве коммерческого кредита, финансовыми санкциями не являются, поэтому по общему правилу продолжают начисляться, указывает юрист Ирина Минина.

При этом есть и другие «ньюансы». Например, в период действия моратория нельзя выплачивать дивиденды или распределять прибыль между участниками общества. Компании могут заявить об отказе от моратория и тогда не будут пользоваться его преимуществами, но и не будут испытывать на себе влияние ограничений.

По словам директора по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергея Сухоставца, мораторий не лишает кредиторов права подавать исковые заявления к должнику, не препятствует наложению арестов на имущество (банк может обратиться в суд за взысканием долга, на имущество (квартиру, машину) будет наложен арест, однако имущество изыматься не будет) и другим обеспечительным мерам. Такие дела будут проходить в привычном режиме, но инициированные кредитором процессы будут на паузе до октября. Исключение составят ситуации, когда кредитор сможет доказать, что причины для банкротства по требованию возникли раньше срока введения моратория, замечает эксперт.

Псевдоканикулы

Фактически правительство пошло на беспрецедентный шаг, дав передышку и бизнесу, и людям и защитив тем самым тех, у кого на момент наступления кризиса уже были долги, говорит Минина.

По словам ведущего юриста Объединённого юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, у должников действительно появилась возможность через заявление судебному приставу приостановить процесс взыскания и все ограничения на выезд, блокировки счетов и карт на срок, установленный мораторием. А вот с действующими кредитами история складывается чуть иначе. Если у должника имеется кредит, условно говоря, 300 тысяч рублей, то по договору он обязан его обслуживать. Если он этого делать не будет, то дело уйдёт в суд или его передадут коллекторскому агентству.

Да, за время действия моратория штрафов и пени начислено не будет, но это не значит, что с должника не смогут взыскать проценты, а также расходы на подготовку дела, делопроизводство и судебные издержки. К тому же это повлияет на его кредитную историю — она будет серьёзно испорчена. Поэтому не стоит путать мораторий с кредитными каникулами. Это два совершенно разных кейса, — объясняет эксперт.

Если кредит взят после 1 апреля, то мораторий на заёмщика не распространяется. И ещё один важный момент. Во время моратория долг (и залоги) принудительно взыскать нельзя, но есть исключения.

Де-факто имеют право приостановить процесс взыскания средств все должники, кроме тех, с кого списываются средства по алиментам. Это отдельная категория долга, которая даже в разъяснениях Верховного суда выносится за скобки, — уточняет Уткин.

Таким образом, обязанность по уплате алиментов в период действия моратория никуда не пропадает. Кроме того, в части приостановки исполнительного производства (принудительное исполнение) мораторий не затрагивает требования о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, добавляет Минина. По таким требованиям взыскания должны производиться как прежде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две стороны одной медали

В первую очередь мораторий нужен для защиты должников. Но не полученные вовремя платежи могут негативно отразиться на их кредиторах. Неисполнение обязательств контрагентом является одной из наиболее частых причин банкротства компании.

Это обратная сторона медали. В ряде случаев банкротство и исполнительное производство — это те инструменты, которые позволяют кредиторам вернуть свои деньги. Полугодовой перерыв лишает их возможности сделать это быстро. Последний рычаг заморожен, — указывает Ирина Минина.

Юрист приводит реальный пример. Индивидуальный предприниматель задолжал компании крупную сумму денег — более 7 млн рублей. Решение суда состоялось, долг взыскали, получили исполнительный лист и обратились к приставам. И в этот момент вступает в действие мораторий на банкротство. Решение не исполнено, деньги кредитором не получены. Договором установлена неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Компания могла бы потребовать от должника дополнительно неустойку в размере 1,2 миллиона рублей (за шесть месяцев действия моратория). Но не сможет этого сделать, так как в период действия моратория неустойка не начисляется, — объясняет Минина.

Выходит, должник, который нарушил обязательства, получил ещё шесть месяцев отсрочки. Причём не платить он может абсолютно законно, не опасаясь быть наказанным рублём, замечает юрист. Поэтому она называет мораторий мерой «неоднозначной».

Другой пример: компания, занимающаяся поставками металлопроката, допустила просрочку поставки из-за разрыва логистических цепочек.

Но никто не посмотрел, что люди не виноваты, и суд достаточно быстро присудил неустойку в размере 700 тысяч рублей. Сумма для компании на сегодня довольно чувствительная. Но теперь этот исполнительный лист, даже будучи предъявленным, не лишит компанию этих денег, по крайней мере на полгода, — рассказывает Наталья Беляева.

После окончания действия моратория, как только кредитор предъявит исполнительный лист, 700 тысяч будут взысканы. А пока компания будет продолжать работать, не опасаясь штрафов. Безусловно, обязательства нужно исполнять, но есть обстоятельства, при которых работа компании может быть нарушена по не зависящим от неё причинам. И в этом смысле мораторий может оказаться ощутимой поддержкой для бизнеса, уверена Беляева.

Все проблемы он, конечно, не решит, но даст шанс для части компаний перестроиться и войти в колею, добавляет Сухоставец. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, который в последние годы активно наращивал кредитную нагрузку.