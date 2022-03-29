ВТБ решил понизить ипотечную ставку на новостройки до 11,7%

ВТБ выступил с предложением оформить ипотечный кредит по сниженной ставке в размере 11,7%, написали в Telegram-канале компании. Отметим, что ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин внёс предложение о повышении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 12%. Его предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.

23 марта мы первыми из банков начали принимать заявки по обновлённой программе ипотеки с господдержкой. И теперь улучшаем условия программы — оформить такой кредит можно будет по ставке 11.7%. Дисконт в 0,3% доступен для клиентов при использовании сервиса безопасных расчётов и электронной регистрации сделки. Сами сделки пойдут с даты вступления в силу постановления правительства, — сказано в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, касающиеся процентной ставки и максимального размера кредита. Изменения должны быть внесены с 1 апреля. Президент отметил, что кабмин должен обеспечить сохранение действующих условий льготной ипотеки для семей с детьми, программы «Дальневосточная ипотека», а также программы предоставления кредитов на строительство или покупку жилья на селе.

Покупать сейчас новую квартиру в ипотеку слишком рискованно, предупредила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Доходы граждан падают, ставка в 12% для неготового жилья высока, а цены на жильё максимально выросли.