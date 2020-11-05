ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы зажиточных россиян

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Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили значительно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы богатых россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций.

Такой совет правительству они дали в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Предложение экспертов ВШЭ заключается в увеличении подоходного налога до 20–24% для доходов физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год. Кроме того, предлагается вернуться к ставке в 24% или даже 30% налога на прибыль. Такое повышение обязательных платежей необходимо провести в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что властям нужно создать условия для того, чтобы жить в браке было выгодно. В таком случае россияне будут чаще жениться официально, заявил в интервью NEWS.ru член Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Он считает, что в России должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц.