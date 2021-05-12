Всемирный банк признал вывод денег из РФ самым выгодным

https://static.news.ru/photo/45dd3762-b3b6-11eb-8378-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом году стоимость перевода денег из России упала вдвое — с 2,1% до 1%. Это наименьший показатель не только для Европы и Центральной Азии (6,4%), но и для всего мира. Самыми дешёвыми признаны транзакции из РФ в Грузию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Всемирного банка по вопросам миграции и развития.

В то же время объём переводов из России в долларовом эквиваленте в прошлом году значительно сократился. Причинами стали снижение курса рубля, низкие цены на нефть и пандемия, ухудшившая положение мигрантов, — говорится в докладе.

Эта тенденция характерна для всего европейского и центральноазиатского региона, где объём переводов упал на 9,7%, до $56 млрд. Специалисты Всемирного банка прогнозируют, что по итогам текущего года объём денежных переводов сократится ещё на 3,2% из-за медленного восстановления после коронавирусного кризиса.

Центробанк зафиксировал в 2020 году минимальный за последние четыре года объём денежных переводов из России. Физлица отправили за границу $7,4 млрд, причём большая часть денежных переводов ($6,2 млрд) приходилась на страны СНГ.

С 1 марта американская платёжная система MoneyGram перестала напрямую работать с клиентами из России, теперь получение переводов наличными доступно только в отделениях банков — партнёров платёжной системы «Золотая Корона». MoneyGram являлась единственным в России зарубежным сервисом денежных переводов, внесённым в реестр ЦБ РФ.