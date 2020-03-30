https://static.news.ru/photo/dc32c33c-7247-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительные компенсации в 15 тысяч рублей, включая выплаты по безработице, смогут получить те жители Московской области, которые потеряли работу из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он отметил, что право на денежные средства имеют те, кто в этом году работал не менее 60 дней.

Неважно, с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок, — объяснил глава Подмосковья на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объявил об экстренных мерах по поддержке граждан, пострадавших от экономических последствий эпидемии. В зарубежных странах подобные шаги, причём куда более радикальные, уже были предприняты. NEWS.ru сравнил реакцию мировых лидеров на пандемию и пришёл к неутешительному выводу: Россия ограничилась полумерами, к эффективности которых есть большие вопросы.