Внедрение цифрового рубля потребует изменений в законодательстве

https://static.news.ru/photo/730ff0d8-6791-11eb-8a9f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Для того чтобы внедрить цифровой рубль, будет необходимо внести ряд изменений в российское законодательство. О необходимых корректировках в разговоре с журналистами рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сперва он отметил, что для внедрения цифрового рубля нужно будет изменить закон «О Центральном банке». В функции ЦБ РФ необходимо добавить выпуск новой формы денег.

Также понадобится внести правки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платёжной системе». Кроме того, корректировки должны быть внесены в Гражданский кодекс.

Как сказал Аксаков, прежде чем начать работу по внедрению, следует изготовить прототип цифрового рубля. Сначала такую валюту надо тестировать в пилотном варианте. Он подчеркнул, что поправки в законодательство начнут готовить не раньше второй половины текущего года. Регулятор обнародовал доклад о внедрении цифрового рубля прошлой осенью.

После обсуждения концепции цифрового рубля с рынком ЦБ предстоит разработать прототип и провести его пилотирование. Параллельно в этом году мы будем разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство, — цитируют «Известия» сообщение от представителей ЦБ РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, российские банки начали использовать при рефинансировании ипотеки схему, из-за которой в США в 2007 году произошёл ипотечный кризис. Суть инструмента в том, что россиянам предлагают не просто рефинансировать долг, но и взять сверху некоторую сумму на расходы или ремонт.