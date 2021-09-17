Власти спишут россиянам долги на 1,6 млрд рублей

Механизм внесудебного банкротства позволит государству в упрощённом порядке списать долги россиян на 1,6 миллиарда рублей. Как рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов, это доказывает состоятельность нового института банкротства в России.

Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет, — отметил замминистра.

Всего за год в РФ поступило 12 тысяч заявлений от граждан по процедуре внесудебного банкротства. Из них уже 2,5 тысячи рассмотрены и полностью завершены, сообщил Торосов.

Специалисты МЭР прорабатывают улучшения процедуры, и вскоре россияне смогут воспользоваться ею на сайте «Госуслуг». Кроме того, ведомство планирует скорректировать сумму долга до одного млн рублей.

Эксперты считают, что полноценно социальную функцию освобождения от долгов, институт начнёт выполнять через несколько лет после введения всех настроек нового механизма. Тогда количество дефолтов физических лиц увеличится, считают они.

Ранее выяснилось, что сбережения есть у 45% россиян, и лишь 15% из них откладывают деньги регулярно. Большинство опрошенных (80%) сообщили, что накоплений им хватит на три месяца.