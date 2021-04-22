Власти Подмосковья пообещали бонусы за своевременную оплату ЖКУ

https://static.news.ru/photo/ac7c9d2c-a40d-11eb-9e09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области запущено мобильное приложение «Умная платёжка» для удобной и быстрой оплаты услуг ЖКХ. С его помощью можно не только передавать показания и оплачивать начисления, но и получать «коммунальный бонус». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки, — сообщил Воробьёв.

По словам главы Подмосковья, в приложении «Умная платёжка» можно увидеть тарифы, перерасчёты и льготы, передать показания счётчиков и оплатить услуги без комиссии, а также поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты.

Чтобы найти это приложение, нужно набрать в строке поиска «МосОблЕИРЦ онлайн». Пожилым жителям Подмосковья помогут его установить в клубах проекта «Активное долголетие» или в любом расчётном центре.

Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей, — пообещал Воробьёв.

Ранее стало известно, что в России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых. Однако эксперты предупреждают, что в категорию «богатых» попадут не действительно зажиточные россияне, а просто те, кто не смог доказать свою бедность.