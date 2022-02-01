Вклады для бедных: кому отдать деньги, когда их нет

Малообеспеченные россияне получат возможность открыть социальный вклад. Размер процентов превысит ключевую ставку Банка России на единицу. Но сам депозит при этом не может превышать 100 тысяч рублей. Откуда у малоимущих найдутся свободные деньги, можно только гадать. Скорее эти люди пойдут за очередным кредитом в МФО, но не в банк, чтобы положить деньги на счёт. И это при том, что обычный вклад может оказаться выгоднее нового «социального».

Подарок от ЦБ

В Госдуму готовятся внести законопроект о льготных вкладах для малоимущих граждан. Идея принадлежит ЦБ. В ноябре 2021 года Банк России предложил выработать механизм создания специальных банковских вкладов для россиян с невысокими доходами. Тогда предполагалось, что процентную ставку привяжут либо к ключевой, либо к уровню инфляции. Остановиться было решено на первом варианте.

Как стало известно СМИ, процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных россиян будет на 1% выше значения ключевой (сейчас это 8,5%).

Доступ к социальному банковскому вкладу или счёту (можно открыть только один социальный вклад и один социальный счёт) получат граждане, кто уже получает социальную помощь от государства. Сведения об этом должны содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Максимальная сумма социального депозита не может превышать 100 тысяч рублей. Внесение денег в иностранной валюте не разрешено. Каждый месяц на вклад будут начисляться проценты (ключевая ставка +1%) и переводиться на любой другой счёт того же клиента.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный счёт будет предназначаться только для операций в рублях с использованием национальных карт «Мир». Вознаграждение на остаток на нём планируется начислять двумя способами. На сумму до 100 тысяч рублей проценты будут на 1% меньше ключевой ставки, действующей на дату их начисления. Ставка на средства, превышающие указанный лимит, будет указана отдельно.

По депозитам можно будет пополнять вклад до лимита без уменьшения ставки и взимания комиссии в любое время, частично снимать средства и расторгать договор по инициативе физлица. За открытие счёта, его обслуживание и некоторые другие услуги банки взимать плату не будут.

Гарантированный доход

В пояснительной записке к документу говорится, что такие социальные вклады позволят малообеспеченным гражданам получать гарантированный доход по счетам и депозитам. Правда, там ничего не сказано о том, откуда у малообеспеченных «лишние» 100 тысяч рублей, чтобы отнести их в банк. Людям с невысокими доходами зачастую не хватает средств на удовлетворение текущих жизненных потребностей. Об этом свидетельствует хотя бы рост спроса на микрокредиты.

По данным ЦБ, на 1 октября 2021 года задолженность населения перед МФО составляла 241 млрд рублей, в годовом выражении портфель микрофинансовых организаций увеличился на 28,2%. Доля клиентов, которые одновременно платили по пяти и более кредитам, в России выросла с 12,3% до 13,8% — максимального уровня с 2019 года, свидетельствуют данные кредитного бюро «Эквифакс». Именно эта прослойка заёмщиков в прошлом году показала самый быстрый рост.

Очевидно, что россияне вынуждены брать всё новые кредиты и займы, в том числе чтобы частично погасить действующие. На этом фоне идея с банковским вкладом для малоимущих выглядит нелепо. Но возможно, всё не так плохо и социальный вклад действительно позволит некоторым россиянам получить тот самый «гарантированный доход». Правда, любой желающий может и сейчас прийти в банк и оформить вклад до 100 тысяч рублей при минимальном пороге входа в 5–10 тысяч.

При прочих равных уровень ставки социального вклада плюс-минус идентичен ставкам по обычным вкладам. Но при этом (судя по тому, что было представлено) социальный вклад является краткосрочным, так как проценты ежемесячно перечисляются на текущий счёт клиента, что, естественно, снижает его капитализацию, — объясняет эксперт в области банковского дела из университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рогачевский предполагает, что это сделано для более простого маневрирования при изменениях ключевой ставки, к которой привязана ставка по данному вкладу. При этом ограничение в 100 тысяч рублей делает его неинтересным по отношению к другим продуктам линейки вкладов. И опять же — если баланс на карте превысит указанную сумму, то на эту часть начислятся проценты, но уже по другой (менее привлекательной) ставке.

Сомнительная выгода

Можно только догадываться, что будет со ставкой социального вклада, когда ключевая ставка ЦБ пойдёт вниз, комментирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Если правительство видит своей целью именно поддержание наименее защищённых слоёв населения, ставка по таким вкладам должна оставаться без изменений, считает он.

Если это очередное рыночное предложение, ставка пойдёт вниз вместе с остальными, и тогда особого смысла в таком депозите не будет, — рассуждает Сигал.

В этом случае классические банковские вклады с фиксированной ставкой окажутся более выгодными. Преимущество социальный вклад будет иметь ровно до того момента, пока ключевая ставка не пойдёт вниз, замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Учитывая, что даже сейчас можно найти вклад с максимальной ставкой около 10% годовых на период больше года, чисто математически на горизонте нескольких лет они будут интереснее предложения по социальным продуктам, особенно если учитывать, что ястребиный период ЦБ вряд ли продлится дольше, чем до осени текущего года, — считает эксперт.

Привычный банковский вклад в итоге может оказаться выше по доходности, чем социальный, особенно учитывая такие показатели, как риск снижения ключевой ставки, ежемесячный пересчёт процентов, растущая инфляция и падение реальных доходов, перечисляет финансовый эксперт Ян Марчинский.

Вопросы без ответов

По мнению Марчинского, социальный вклад скорее рассчитан на людей пенсионного возраста, которые успели за всю свою жизнь накопить некоторую сумму «под подушкой». Среди других категорий малоимущих такие вклады спросом пользоваться не будут, считают эксперты.

Артём Соболев/NEWS.ru

Пока эта идея выглядит интереснее в канве общесоциальной программы, но как именно это будет реализовано на практике, покажет только время, добавляет Сигал. Возможно, в перспективе социальный вклад будет иметь право на существование в качестве продукта для «диверсификации портфеля», но только при условии кардинальной переработки проекта, добавляет Рогачевский.

Де-факто всё это выглядит довольно странно, особенно учитывая, что Центробанк выступал против кредитов с плавающей ставкой. Имеет ли смысл возвращаться к ней в депозитах — вопрос. Возможно, столь трогательная забота регулятора о благосостоянии граждан имеет своё разумное объяснение. Не исключено, что таким образом ЦБ, который в последнее время подвергается резкому осуждению, пытается смягчить критику. Ведь предложение о создании спецвклада с повышенной ставкой адресовано как раз тем, кто больше всего пострадал из-за высокой инфляции, с которой ЦБ безуспешно боролся весь прошлый год.