https://static.news.ru/photo/1d3ee838-3fe9-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видеоблогер Владимир Золкин снял обзор магазинов украинской столицы и самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Как выяснилось, в целом питание в Донецке обходится дешевле, но цены на некоторые позиции выше, чем в Киеве. Например, на говядину, болгарский перец, огурцы и молочные продукты. В то же время, апельсины в ДНР стоят менее 30 гривен за килограмм (около 75 рублей), а в столице Украины уже 95 в пересчёте на рубли.

Понятно что в разных маркетах цены несколько отличны (пишут что в АТБ гораздо дешевле, я сравню!) но мы получили общее представление, из которого можно сделать вывод, что, в большинстве случаев, в Донецке либо дешевле чем у нас, либо примерно так же. И плата за коммунальные платежи у них меньше. Да. Но все это удешевление напрочь перечёркивается зарплатами. В Киеве они выше примерно в два раза, на периферии — на четверть, — резюмировал блогер.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 января 2020 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике на 20% повысился минимальный размер пенсий. Теперь выплата в феврале должна составить 4800 рублей, то есть 1870 гривен. На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей.