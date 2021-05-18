Трутнев предложил способ повышения зарплат на предприятиях

https://static.news.ru/photo/9889f920-b864-11eb-83de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководителей предприятий, не увеличивающих зарплаты своим сотрудникам, нужно наказывать повышенными налогами на дивиденды. Такую идею озвучил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передаёт ТАСС.

Можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они вообще-то и людям должны помогать, с людьми должны как-то делиться прибылью предприятия, — заявил Трутнев на форуме «ProДФО — Хабаровский край».

Вице-премьер также отметил, что людей сейчас «больше всего напрягает» рост цен. Но просто взять и заморозить цены в России, по его словам, не получится, так как может разразиться экономический кризис.

Трутнев добавил, что намерен представить свои предложения по увеличению зарплат на предприятиях премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что во время пандемии зарплаты лётного состава российских авиакомпаний упали в полтора-два раза и пока не увеличиваются, несмотря на рост пассажиропотока. По мнению экспертов, без повышения зарплат авиакомпании рискуют потерять лётчиков, которые всё чаще рассматривают вакансии в других странах. Так, месячный заработок пилотов сократился в два-три раза. Средний доход второго пилота «Аэрофлота» сейчас составляет около 100 тысяч рублей, что почти вдвое меньше, чем в докризисный период.