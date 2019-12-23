https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Верховный суд (ВС) РФ уточнил, что цифровые права (токены) могут расцениваться как предмет взятки. В этом случае они требуют проведения денежной оценки, для которой возможно привлечение сторонних экспертов.

В случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у должностного лица возникает возможность получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав, — цитирует ТАСС разъяснение.

Судья ВС Елена Пейсикова также пояснила, что моментом окончания дачи взятки может считаться и перечисление средств в «электронный кошелёк». Это относится к «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелёк» или иным платёжным системам, использующим электронные платформы для хранения и перевода денег без открытия счёта.

Как писал NEWS.ru, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендует России энергичнее использовать конфискацию имущества у госслужащих, если законность владения им не подтверждается. Также эксперты настаивают на расширении перечня активов, которые необходимо изымать как незаконное богатство. Рекомендация касается активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей. Эксперты отмечают, что в России больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов и коррупция.