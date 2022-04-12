«Ведомости»: российские экспортёры столкнулись с продажей долларов и евро

Экспортные компании России столкнулись с трудностями при продаже валютной выручки на рынке, пишут «Ведомости». Отмечается, что в текущих условиях резервные валюты не находят спроса на бирже из-за нескольких причин. Во-первых, валюта в таком количестве не нужна импортёрам в связи с резким падением поставок товаров на фоне западных санкций и, соответственно, проблемами с логистикой. Во-вторых, действующие ограничения на использование валюты и манипуляции, которые с ней связаны, снизили интерес к ней со стороны физлиц и юрлиц.

Экспортёры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке. Компании не находят спроса на валюту на рынке: объёмы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортёрам не требуется такой объём валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты, — сказано в тексте статьи.

Ранее экономист Григорий Баженов заявил, что Центробанк может ослабить ограничительные меры на покупку валюты в России при условии спада ажиотажа и паники. Эксперт предположил, что регулятор может позволить покупку большего объёма валюты, а также упростить переводы за границу.

Как сообщалось, ранее Центробанк вернул возможность для банков продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля. Кредитные учреждения смогут торговать лишь той валютой, которая поступит в кассы с 9 апреля. Кроме того, россиянам разрешили снимать наличные в евро. Делать это они могут с 11 апреля и только с вкладов, которые были открыты до 9 марта.

Также с 11 апреля Банк России отменил комиссию за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.