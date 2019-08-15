https://static.news.ru/photo/5d9a2ef0-bf39-11e9-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более половины россиян связаны кредитными обязательствами с банками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Непогашенные кредиты есть у 51% опрошенных. Из них 33% в течение года испытывали трудности с выплатами. Среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет с финансовыми сложностями сталкивались 41%, в группе от 25 до 34 лет — 39%.

31% должников ежемесячно тратят на выплаты по кредитам до 20% семейного дохода, ещё 16% россиян — до 30%, а 13% — до 50%.

При этом 19% респондентов заявили, что без труда могли бы погасить имеющийся у них кредит. 41% уверены, что для этого придётся приложить усилия, ещё 34% считают, что смогут это сделать с большим трудом. Наконец, 4% опрошенных полагают, что вовсе не смогут вернуть долг.

Ранее News.ru рассказывал, как заёмщикам можно выбраться из «долговой ямы» и не усугублять ситуацию со своими кредитами. Для этого необходимо пересмотреть семейный бюджет и начать вести учёт доходов и расходов.