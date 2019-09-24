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Россияне, которые открывают валютные депозиты, могут встретиться с непривычным для себя явлением. Деньги на их вкладах будут не увеличиваться, а уменьшаться. Вопрос о том, чтобы разрешить кредитным организациям вводить отрицательные ставки, сейчас изучает Центробанк.

По сути, такой способ вложения валюты будет схож с хранением наличности в банковской ячейке, где финансы не прирастают процентами, а наоборот, клиент платит деньги, пишут « Ведомости » со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову. По её словам, с такой просьбой обратились сами банки.

Они столкнулись с проблемой роста привлечённых средств: они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя, — пояснила представитель Центробанка.

Ситуация связана с понижением ставок мировыми центробанками. Поэтому российские кредитные организации, размещая там средства, лишаются дохода.

Проценты на вкладах для россиян уже заметно снизились. Большинство крупных розничных игроков уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них, хотя еще в мае можно было разместить эту валюту под 0,5–1% годовых. Некоторые банки и вовсе ввели комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов-физлиц.

Следующее существенное понижение процентных ставок затронет уже долларовые счета отмечают эксперты. Они также указывают на то, что даже нулевая ставка банкам становится невыгодной. Однако вводить отрицательную запрещено. И если ЦБ решит пойти на встречу финансовым организациям, потребуются изменения в федеральном законодательстве.

Впрочем, сроков пока не называет никто. Но перспектива специалистам представляется вполне реальной. Одним из последствий этого они называют вероятный отток вкладчиков, так как россияне, вполне возможно, предпочтут изъять валюту и хранить её дома, зато без убытков для себя.

Вместе с тем, пока что, как писал News.ru, Центробанк фиксирует увеличение сбережений россиян в долларах и евро. Эксперты считают, что причина — в ослаблении рубля, это подталкивает людей использовать «защитные» валюты для сохранения накоплений.