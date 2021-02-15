Валютные торги на МосБирже будут начинаться с 7 утра

https://static.news.ru/photo/77ef567a-6f98-11eb-aa5c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта Московская Биржа запускает утренние торги на валютном и срочном рынках. Они будут стартовать в 07:00 мск. В данный момент совершать сделки на этих рынках можно с 10:00 до 23:50 мск.

Расширение торгового периода предоставит всем группам инвесторов новые возможности для торговли на рынках Московской Биржи, — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что благодаря изменению времени торгов биржевые сервисы станут доступнее для клиентов из восточных регионов России, а также из стран Азии. Кроме того, это позволит инвесторам быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры, а также придаст импульс сотрудничеству с азиатскими торговыми площадками и инвесторами.

Торги иностранной валютой проводятся на Московской Бирже с 1992 года. В настоящее время участникам доступны операции с 17 валютными парами. На срочном рынке можно совершать сделки с 77 фьючерсными контрактами и 37 опционами на них.

Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов, — уточнил член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской Биржи Игорь Марич.

Ранее о планах ввести утреннюю сессию для торгов иностранными бумагами сообщила Санкт-Петербургская биржа.

Как писал NEWS.ru, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал россиянам, когда лучше покупать валюту для зарубежных поездок. По его словам, откладывать покупку не стоит, так как в ближайшем будущем возможно сильное ослабление рубля. Специалист заметил, что российская валюта может сильно потерять в цене из-за пандемии коронавирусной инфекции и неготовности инвесторов рисковать своими средствами. Для оценки рисков Коган рекомендует следить за ценами на нефть, особенно с учётом возвращения на рынок иранского сырья. Также он советует обращать внимание на заявление нового президента США Джо Байдена. Конечно, пока они не берутся в расчёт инвесторами, однако не исключено, что в будущем отношения между двумя странами могут ухудшиться, что тоже скажется на курсе валют.