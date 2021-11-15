В Счётной палате рассказали о возможности отключения России от SWIFT

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин оценил вероятность отключения России от системы передачи финансовых данных SWIFT. По его словам, этот шаг будет означать объявление экономической войны, поэтому вряд ли компания на него пойдёт. Если же это всё-таки произойдёт, транзакции России с глобальным миром нарушатся, передаёт РИА Новости.

Отключение России от SWIFT мне кажется ещё менее вероятным событием, чем ограничения на вторичный рынок нашего госдолга. В истории цивилизации были только разовые случаи отключения отдельных стран от глобальных систем передачи информации, таких как SWIFT, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это очень серьёзно, аналогично объявлению экономической войны, — сказал Саватюгин.

Он добавил, что так как SWIFT — негосударственная корпорация, то заставить её принять такое решение будет не так просто с юридической точки зрения. Аудитор также предположил, что для изменения риторики в отношении России сейчас нет серьёзных оснований.

При этом ранее сообщалось, что Россия начала работу по созданию альтернативной SWIFT системы. Однако, по словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, задача создать её как можно быстрее не стоит. Приблизительные сроки завершения работы в данном направлении отсутствуют, отметил он.

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.