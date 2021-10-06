В Сбере раскрыли размер ставки по ипотеке для рискованных клиентов

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Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что облагается налогом любой поступивший на карту профессиональный доход, кроме заработной платы. Это, к примеру, может быть лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Уткин считает, что при сдаче квартиры в аренду лучше и проще зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы. Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то...