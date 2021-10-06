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В Сбере раскрыли размер ставки по ипотеке для рискованных клиентов

12:18, 06 октября 2021
В Сбере раскрыли размер ставки по ипотеке для рискованных клиентов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Специалист по кредитованию Сбера, на условиях анонимности, раскрыл в беседе с NEWS.ru детали пилотного проекта регулятора, согласно которому кредитная организация начнёт одобрять 97% заявок на ипотеку, однако рискованным клиентам предложат повышенную ставку — «до 12,9% максимум».

Сотрудник добавил, что пилотную программу пока планируют внедрить «только на Урале, на другие регионы РФ, на Москву, она пока не распространяется».

Это пилот и в Москве не идёт. Ставка фиксируется на весь срок [ипотечного кредитования]. [Рискованными клиентами] признают тех, кому приходит отказ по стандартным условиям, у кого испорченная кредитная история, — резюмировал спикер.

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