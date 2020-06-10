В Сбербанке проверяют причины списания детских пособий в счёт долгов

https://static.news.ru/photo/e52d324a-abb0-11ea-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк получил обращения по поводу списания детских пособий в счёт существующих задолженностей клиентов и проводит проверку по этим фактам.

В кредитной организации пояснили, что случаи, по которым пришли запросы, не являются системными. Проверка проводится по каждому обращению, и все клиенты, сообщившие о списаниях, получат ответы, передаёт ТАСС.

В Сбербанке существует система идентификации социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эта система обеспечивает корректное исполнение взысканий по судебному производству, — пояснил представитель банка.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ранее уведомила граждан, что единовременные пособия, которые получают родители детей в возрасте от 3 до 15 лет в качестве материальной поддержки в условиях пандемии, не будут взыскиваться в счёт долгов.

Как писал NEWS.ru, пользователи сервиса «Народный рейтинг» пожаловались на обслуживание в Сбербанке из-за списания детских пособий в счёт задолженностей. Подобные обращения появились и в Twitter-аккаунте кредитной организации.