В России цены на ремонт жилья за год выросли до 35%

Ремонт квартир в России вырос в цене до 35% в сравнении с прошлым годом, сообщили «Известиям» участники стройотрасли. Стоимость увеличилась пропорционально как на косметическую, так и на капитальную отделку.

Это произошло из-за увеличения цен на строительные и отделочные материалы, а также удорожания услуг рабочих, в том числе из-за дефицита мигрантов. Сэкономить на ремонте можно, выбрав простой интерьер без излишеств, а также составив точный план всех работ, говорят эксперты.

Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Так, в феврале 2022-го в сравнении с аналогичным периодом 2021 года стоимость ремонта жилья в России возросла на 30–35%, сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Эту информацию подтвердила и гендиректор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова. Она отметила также, что в регионах цены выросла на 20%.

Как отметил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, за последние полгода металлоизделия выросли в стоимости на 67%, цена утеплителя минераловатного — на 48%, кирпич подорожал на 59%. С дефицитом данных ресурсов сталкивается 94% застройщиков.

Ранее сообщалось, что за 2021 год было расторгнуто более 38 тысяч госконтрактов в сфере строительства на общую сумму более 1 трлн рублей. Это 26% от суммы всех строительных госконтрактов, заключённых в прошлом году. Основной причиной этого стал рост стоимости стройматериалов, из-за которого сметы контрактов перестали соответствовать реалиям рынка.