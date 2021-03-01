В России зафиксировали рекордный рост расходов в феврале

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Специалисты Сбербанка зафиксировали рекордный рост расходов граждан РФ в феврале. В сравнении с аналогичными показателями за прошлый год уровень трат вырос на 2,6%. При этом, как отметили эксперты, россияне стали меньше тратить на кафе, рестораны, транспорт и авиабилеты.

В течение недели с 22 по 28 февраля потребительские расходы выросли на 2,3% по сравнению с прошлым февралём. Уровень трат на непродовольственные товары подскочил на 4,6%, а на услуги — на 8,2%.

Из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex следует, что более всего расходы россиян выросли в следующие сегментах: на компьютеры и ПО — на 43,8%, на телекомоборудование и услуги — на 37,1%, а на бытовую технику и электронику — на 33,3%.

Февральский прирост трат составил 2,6%. Данный показатель является максимальным с начала коронавирусной пандемии. Расходы на продукты возросли на 5,4%, а на непродовольственные товары — на 8,7%. Максимальный рост был зафиксирован в сегменте телекомоборудования и услуг — 33,4%.

При этом в феврале упали расходы на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%). Также сократились траты на кафе и рестораны (-21,6%) и на книги и музыку (-16,1%), передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, индекс «свободных денег» в январе 2021 года вырос в бюджетах россиян на 82% в сравнении с декабрём 2020 года. Это показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. По данным исследовательского холдинга «Ромир», показатель продемонстрировал максимальный рост за всю историю наблюдений.