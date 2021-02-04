В России выросло число попыток взыскать долги в обход приставов

https://static.news.ru/photo/e76c45ee-66dd-11eb-a74f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во второй половине 2020 года выросло число россиян, пытающихся взыскать долг по решению суда в обход судебных приставов. Речь идёт о ситуациях, когда граждане и организации предъявляют в банк исполнительные листы, позволяющие списывать долги со счетов третьих лиц.

Закон «Об исполнительном производстве» обязывает кредитную организацию совершить операцию по исполнительному листу, при этом согласие клиента-должника для этого не требуется. Банк имеет право задержать перевод, если имеются сомнения в подлинности документа, но не более чем на семь дней.

Сбербанк сообщает о росте числа исполнительных листов на 30% во втором полугодии прошлого года. Как пишет РБК, в ВТБ также заявили о «существенном росте» без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 52%. Увеличение числа бумажных исполнительных листов привело к жалобам клиентов на затягивание кредитными организациями операций по их обработке.

Как сообщал NEWS.ru, в Центробанке рассказали о «главном оружии» мошенников. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, потери граждан РФ от действий злоумышленников на 87% приходятся на атаки, совершаемые при использовании мобильной связи.