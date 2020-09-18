В России выдали льготные ипотечные кредиты на 500 млрд рублей

Объём выданных ипотечных кредитов в России по новой программе господдержки превысил 500 млрд рублей.
Об этом сообщил гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко,
Вы знаете, что ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идёт программа. По нашим подсчётам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тыс. кредитов, — написал Мутко в своём Instagram.
Он подчеркнул, что лимиты в рамках финансирования «помогут улучшить жилищные условия более 310 тыс. семей».
В апреле 2020 года правительство утвердило программу по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых для тех, кто покупает жильё в новостройках. Программа рассчитана на оказание помощи россиянам, которые рассчитывают улучшить жилищные условия, а также на поддержку застройщиков, столкнувшихся с падением спроса на недвижимость. Подать заявку на получение льготной ипотеки объёмом до 12 млн рублей можно до конца октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в июле в России было выдано рекордное число ипотеки. Общий объём выданных за месяц кредитов превысил 320 млрд рублей.
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