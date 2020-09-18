В России выдали льготные ипотечные кредиты на 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/805b24a4-fa74-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём выданных ипотечных кредитов в России по новой программе господдержки превысил 500 млрд рублей.

Об этом сообщил гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, пишет ТАСС.

Вы знаете, что ДОМ.РФ выступает оператором новой программы льготной ипотеки под 6,5%. Еженедельно банки предоставляют нам информацию, как у них идёт программа. По нашим подсчётам, сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей. Россияне взяли уже 180,7 тыс. кредитов, — написал Мутко в своём Instagram.

Он подчеркнул, что лимиты в рамках финансирования «помогут улучшить жилищные условия более 310 тыс. семей».

В апреле 2020 года правительство утвердило программу по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых для тех, кто покупает жильё в новостройках. Программа рассчитана на оказание помощи россиянам, которые рассчитывают улучшить жилищные условия, а также на поддержку застройщиков, столкнувшихся с падением спроса на недвижимость. Подать заявку на получение льготной ипотеки объёмом до 12 млн рублей можно до конца октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в июле в России было выдано рекордное число ипотеки. Общий объём выданных за месяц кредитов превысил 320 млрд рублей.