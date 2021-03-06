В России ужесточили требования к организациям, предоставляющим займы

https://static.news.ru/photo/5a0972aa-7f22-11eb-acb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требования к организациям, действующим на территории РФ и предоставляющим ипотечные займы, ужесточены. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили представители пресс-службы кабинета министров.

В настоящее время в стране ипотечные займы имеют права выдавать не только. Заниматься аналогичным видом кредитования право имеют также организации, которое включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В марте прошлого года кабмин установил правила, согласно которым в список могут быть включены компании, до октября 2019-го выдавшие не менее 200 ипотечных займов.

В соответствии с новыми требованиями, организации должны иметь кредиты в «портфолио». Размер займа должен не быть менее 500 тысяч рублей. Минимальный установленный срок кредита — 36 месяцев.

Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества, — цитирует сообщение ТАСС.

Если организация предоставляет недостоверную информацию, её исключают из списка. Кабмин принял соответствующее решение для того, чтобы не допустить на рынок недобросовестных игроков и усилит защиту прав граждан.

Как ранее передавал NEWS.ru, самая высокая средняя стоимость обслуживания ипотеки по итогам января была зафиксирована в Чечне, Ингушетии и Туве. Самыми доступными благодаря льготным программам оказались кредиты в регионах Дальнего Востока, следует из статистики Центробанка.