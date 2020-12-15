В России транспортные и школьные карты разрешили пополнять наличными

https://static.news.ru/photo/7caaa63a-3f80-11eb-aa36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации 16 декабря принял закон, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами.

По мнению сенаторов, возможность пополнения таких карт наличными средствами не представляет опасности с точки зрения «отмывания» средств, потому что списание денег с них возможно только для оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в школах, а также по предоставлению дополнительного образования обучающимся, передаёт РИА Новости.

Сейчас до 70% школьных и транспортных карт пополняется наличными через кредитные организации или банковские терминалы. Деньги на картах используются для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях.

Закон вступил в силу в день его официального опубликования.

Ранее стало известно, что регулирование электронных кошельков изменилось в России с 3 августа. Стало невозможным внесение наличных на счета через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи для пользователей «Яндекс.Денег», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем. Согласно поправкам в закон «О национальной платёжной системе», для пополнения онлайн-кошелька россиянам нужно идентифицироваться и привязать к нему банковский счёт.

В некоторых регионах поправки также коснулись транспортных карт, которые нельзя было пополнить наличными деньгами. Россиянам приходилось пополнять такую карту в отделениях банков, через банковский терминал или по платёжной ссылке. Нововведение затронуло пользователей подмосковной карты «Стрелка», а для владельцев московской «Тройки» и петербургского «Подорожника» ничего не изменилось, поскольку в их случае пользователь платит за услугу компании, писал NEWS.ru.