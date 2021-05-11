В России создадут крупнейший негосударственный пенсионный фонд

https://static.news.ru/photo/e6984350-b2f7-11eb-9882-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Регион» — «Россиум» может создать крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд — НПФ «Большой» за счёт объединения ряда фондов. Как сообщает «Коммерсант», активы новой организации могут составить более 900 млрд рублей.

Победителем в борьбе за покупку НПФ «Большой» оказалась группа «Регион» — «Россиум». Входящая в группу инвесткомпания «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова в конце апреля закрыла сделку по приобретению НПФ, — сообщили изданию осведомлённые источники.

На покупку «Большого», помимо «Региона» претендовали также Промсвязьбанк, Россельхозбанк и ВТБ.

В данный момент крупнейшими по активам в России являются НПФ Сбербанка (748 млрд рублей), «Газфонд Пенсионные накопления» (615 млрд рублей), «Открытие» (612 млрд рублей), «Газфонд» (528 млрд рублей) и «Благосостояние» (468 млрд рублей). На них приходится около 85% активов негосударственной части пенсионной отрасли.

Ранее сообщалось, что про индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительную и страховую части пенсии знают всего 8% россиян. Разобраться в вопросе пробовали 51% граждан, однако признались, что он показался им слишком сложным. Согласно данным опроса, тем, как формируется их будущая пенсия, интересуются 89% респондентов. Размер своей будущей пенсии представляют только 37% граждан РФ, 17% в этом вопросе ориентируются на опыт родственников. В то же время 63% участников опроса отметили, что размеры пенсий в России их не устраивают, а 19% решили копить на старость самостоятельно.