В России резко вырос спрос на наличные

Россияне стали чаще забирать деньги из банков и хранить наличность дома. В апреле эта тенденция приблизилась к пиковым значениям прошлого года, передаёт РБК со ссылкой на данные Банка России.
Объём наличных в обращении
В апреле, перед майскими праздниками, в России также традиционно наблюдается повышение спроса на наличные деньги, но в этом году отток средств из банков оказался выше примерно на 100 млрд.
Нынешний всплеск потребности в наличных эксперты объяснили разными причинами, среди которых длинные майские выходные и возможное отключение страны от международной банковской системы SWIFT, предложенное Европарламентом. Во втором случае россияне слабо представляют, что это и чем такое развитие событий чревато, но на всякий случай деньги всё-таки снимают.
В целом же, как сообщалось ранее, в первом квартале текущего года сумма наличных денег на руках у россиян и в кассах предприятий сократилась на 0,7%, до 13,3 трлн рублей. В ЦБ полагают, что сдерживать обращение наличных средств в дальнейшем будет рост популярности безналичных платежей.