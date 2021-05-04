В России резко вырос спрос на наличные

https://static.news.ru/photo/dd2cc810-acf6-11eb-b56b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали чаще забирать деньги из банков и хранить наличность дома. В апреле эта тенденция приблизилась к пиковым значениям прошлого года, передаёт РБК со ссылкой на данные Банка России.

Объём наличных в обращении вырос на 366,9 млрд рублей. Это самое большое значение с предновогоднего периода, когда россияне традиционно обналичивают деньги, готовясь к празднику. С 1 декабря 2020-го по 1 января 2021-го россияне обналичили 506,3 млрд рублей.

В апреле, перед майскими праздниками, в России также традиционно наблюдается повышение спроса на наличные деньги, но в этом году отток средств из банков оказался выше примерно на 100 млрд.

Нынешний всплеск потребности в наличных эксперты объяснили разными причинами, среди которых длинные майские выходные и возможное отключение страны от международной банковской системы SWIFT, предложенное Европарламентом. Во втором случае россияне слабо представляют, что это и чем такое развитие событий чревато, но на всякий случай деньги всё-таки снимают.

В целом же, как сообщалось ранее, в первом квартале текущего года сумма наличных денег на руках у россиян и в кассах предприятий сократилась на 0,7%, до 13,3 трлн рублей. В ЦБ полагают, что сдерживать обращение наличных средств в дальнейшем будет рост популярности безналичных платежей.