В России резко вырос спрос на коммерческую недвижимость

https://static.news.ru/photo/f6ada7b6-5af6-11eb-8fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Нежилые помещения на первых этажах российских многоэтажек стали доступнее, и в 2020 году спрос на них вырос на 30%. Коммерческие «квадраты» сдавать в аренду оказалось выгоднее, нежели жилые квартиры.

В 2020 году спрос на небольшие торговые помещения (60–90 кв. м) на первых этажах домов в России вырос на 25–30%, на маленькие офисы (30–50 кв. м) — на 10–15%, — рассказал «Известиям» руководитель направления коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин.

Он уточнил, что среди покупателей помещений стрит-ретейла стало больше обычных людей — их уже 80%. В коммерческие «квадраты» вкладываются сейчас и пенсионеры, и молодые люди до 35 лет.

По данным сайта бесплатных объявлений, число просмотров предложений о продаже коммерческих помещений на первых этажах домов в крупных городах за год увеличилось на 13%.

Рост спроса на помещения на первых этажах вызван тем, что из-за увеличения цен на квартиры доходность от их сдачи в аренду стала менее привлекательной. Доходность коммерческих помещений на первых этажах составляет 10–12% годовых в рублях, тогда как квартир в аренду — в районе 4–5%, — рассказал партнёр Colliers International Станислав Бибик.

По данным специалистов, срок окупаемости при сдаче квартиры в аренду составляет около 10–15 лет, а для коммерческой недвижимости — шесть-восемь лет.

Как писал NEWS.ru, дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки сформировался в России. В прошлом году на эту недвижимость вырос спрос: больше половины семей, проживающих в квартирах, хотят поменять их на частные дома (23,2 млн семей, или 59%). Одновременно уменьшилось количество выставленных на продажу ликвидных домов: с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой, люди передумали их продавать.

За прошедший год на 15–20% снизился объём предложений благоустроенных домов. В первую очередь с рынка исчезли дома с хорошей транспортной доступностью. К концу осени сформировался дефицит ликвидных предложений на рынке загородного жилья. Стоимость частного жилья за год выросла на 7%, поэтому не все мечтающие о собственном доме могут на сегодня себе его позволить. Из 5 млн семей, планирующих в ближайшие три года улучшить свои жилищные условия, 3,6 млн не имеют денег на покупку или строительство частного дома.