В России появится наказание за подделку маркировки товаров

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В Уголовном кодексе РФ уже в июне может появиться норма ответственности за нанесение заведомо поддельной маркировки товаров. Правительство установит переходный период, чтобы предприниматели адаптировались к новым нормам, сообщают «Известия».

Госдума в июне рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 171.1 УК РФ». В документе правительство предлагает дополнить её нормами ответственности за нанесение заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве наказания за поддельную маркировку предполагается штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет; либо принудительные работы до трёх лет; либо лишение свободы до трёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Если речь идёт о крупном размере фальсификата, то сумма штрафа повышается до 400 тысяч рублей.

Документ уже поддержали в правовом управлении Госдумы.

Ранее сообщалось, что проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота считают актуальной и требующей решения со стороны государства 75,8% россиян. Кроме того, 75,1% убеждены, что в решении данной задачи активно поможет маркировка товаров. По мнению опрошенных, необходимо в первую очередь маркировать лекарства. За подобную инициативу выступили 71, 2%. Также в топ-3 входят алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%).

Также определить подлинность товаров помогут просмотр официальных документов (18,4%), проверка по штрихкоду (13,9%) и маркировка на этикетке (13,3%).