https://static.news.ru/photo/3132dae2-5f8e-11ea-b09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мошенники начали использовать новый способ хищения денег с карт клиентов банков. Для совершения преступления они создают так называемый зеркальный сайт финансовой организации. Об этом журналистам рассказали представители пресс-центра МВД.

Как отметили в ведомстве, хищение денег возможно в том случае, если потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка. Злоумышленники создают портал в Сети, который полностью совпадает по оформлению и адресу с официальным банковским сайтом. Человек может попасть на зеркальную страницу, если не использует сохранённую ссылку. Дело в том, что при вводе в поисковую систему названия банка пользователю предлагается несколько вариантов. Одним из них может оказаться зеркальный сайт. При попадании на него все данные, введённые во время входа в личный кабинет, могут быть использованы преступниками для хищения средств.

Далее возможен перевод денег со счёта потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счёту услуги «Мобильный банк» на любом абонентском номере. Основным признаком того, что клиент зашёл на поддельный сайт банка является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее, — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

Также о попадании на зеркальный сайт может указывать то, что на телефон не приходит подтверждающее вход СМС-сообщение.

В МВД посоветовали сразу же после обнаружений указанных показателей того, что человек попал не на официальный портал банка, немедленно заблокировать счёт. Для этого следует обратиться в саму организацию по телефону горячей линии.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты рассказали об увеличении случаев воровства бонусов с магазинных карт лояльности россиян.

Они назвали ещё один способ обмана с помощью карт лояльности: в другом сценарии воровства злоумышленник регистрирует личный кабинет на чужую карту и через него списывает бонусы, при этом владелец карты продолжает ею пользоваться, не замечая подвоха.