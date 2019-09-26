https://static.news.ru/photo/311547ca-e095-11e9-808c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Минобороны планирует увеличить зарплату лётчиков-испытателей первого класса, приписанных к государственному лётно-испытательному центру. Это необходимо, чтобы предотвратить отток специалистов из профессии и для повышения её престижа.

Размер довольствия, как предполагается, будет выше в 1,5–2 раза по сравнению с оплатой труда строевых лётчиков, передаёт РИА Новости .

Отток кадров, который наблюдается сейчас, связан с низкой мотивацией военных испытателей первого класса, зарплата которых ненамного превышает оклады пилотов, работающих на промышленных предприятиях и в гражданской авиации. В ряде случаев она оказывается даже на более низком уровне.

При этом подготовка специалиста такого уровня длится 7–8 лет и обходится государству примерно в 700–900 млн рублей.

Предполагается, что на повышение довольствия лётчиков-испытателей потребуется 85,4 млн рублей в год, а на увеличение окладов пенсионеров-испытателей — примерно 116,6 млн ежегодно.

Ранее, как писал News.ru, Центробанк спрогнозировал рост реальных зарплат россиян. В третьем квартале они могут увеличиться на 3–3,5% в годовом выражении. В июле и августе этот показатель составлял 3%.