В России хотят разрешить инвестирование маткапитала в ценные бумаги

https://static.news.ru/photo/56068306-6a77-11eb-9eb7-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Возможность использования материнского капитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском обсудили в правительстве РФ. Средства хотят разрешить размещать в специальные банковские или брокерские продукты.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что маткапитал нельзя будет вложить в облигации, а затем продать их и вывести средства. Семье разрешат получать на руки лишь проценты от вклада или облигации.

В ходе совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова идея отправлена на доработку. Её оценкой займутся Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Банк России. Им предстоит либо проработать вопрос инвестирования маткапитала в финансовые инструменты, либо исключить инициативу из проекта «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд предложил исключить представление родителями акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на строительство жилого дома. При направлении средств материнского капитала на компенсацию затрат на строительство жилья больше не понадобится отдельного документа, подтверждающего проведение монтажа фундамента, возведение стен и кровли. Родителям достаточно будет предоставить выписку из Россреестра в Пенсионный фонд.