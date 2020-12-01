В Роскачестве рассказали, чем опасно подключение автоплатежа

https://static.news.ru/photo/09d2248a-3454-11eb-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина заявила, что автоматическое списание средств с карты в определённое время является полезной и безобидной услугой. Однако, по её словам, использование автоплатежа может привести к некоторым проблемам.

Один из вариантов проблемы: настроить автоплатёж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно и долг копился всё это время, — отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Насибулина добавила, что случаются ситуации, когда человек забывает о подключённых автоплатежах. Так он теряет деньги, которые уходят на сим-карту или больше не используемый сервис. Поэтому список автоплатежей в мобильном банке следует время от времени проверять.

Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если в телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, — пояснила эксперт.

Лучшей страховкой при подключённых автоплатежах являются информационные сообщения от банка, позволяющие сразу узнавать о списаниях, подчеркнула Насибулина.

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