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В Роскачестве рассказали, чем опасно подключение автоплатежа

06:53, 02 декабря 2020 1 976
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина заявила, что автоматическое списание средств с карты в определённое время является полезной и безобидной услугой. Однако, по её словам, использование автоплатежа может привести к некоторым проблемам.

Один из вариантов проблемы: настроить автоплатёж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно и долг копился всё это время, — отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Насибулина добавила, что случаются ситуации, когда человек забывает о подключённых автоплатежах. Так он теряет деньги, которые уходят на сим-карту или больше не используемый сервис. Поэтому список автоплатежей в мобильном банке следует время от времени проверять.

Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если в  телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, — пояснила эксперт.

Лучшей страховкой при подключённых автоплатежах являются информационные сообщения от банка, позволяющие сразу узнавать о списаниях, подчеркнула Насибулина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса в 2020 году способствовала росту в Интернете числа финансовых пирамид. При этом половина из них выдаёт себя за иностранные проекты и компании. Принимая инвестпредложения в соцсетях, мессенджерах, россияне должны проявлять осторожность, считают в ЦБ.

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