В РФ ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве отдельных должников

https://static.news.ru/photo/9f930ba8-7661-11ea-bd9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства РФ, мораторий распространяется на организации и ИП, основной вид деятельности которых включён в список сфер, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, а также на организации, относящиеся к системообразующим и стратегическим. Под мораторий подпадают и федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность этих организаций.

Как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию. В этот перечень, в частности, включается такая возможность для банкротов-физлиц, а также для юрлиц, исключённых из единого госреестра. В настоящее время в перечень Бюджетного кодекса входят только банкротство ИП, ликвидация юрлиц и смерть граждан.