В РФ ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве отдельных должников

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Согласно постановлению,
Как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию. В этот перечень, в частности, включается такая возможность для банкротов-физлиц, а также для юрлиц, исключённых из единого госреестра. В настоящее время в перечень Бюджетного кодекса входят только банкротство ИП, ликвидация юрлиц и смерть граждан.
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