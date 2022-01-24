В РФ предложили использовать пенсионные накопления на покупку жилья

Пенсионные накопления необходимо разрешить использовать для покупки жилья. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что риелторы считают необходимым создать федерального оператора, который бы использовал средства пенсионных начислений россиян на приобретение жилья, земельных участков, а также на строительство. По их задумке, деньги придётся возвращать по низкой — 4–5% годовых — процентной ставке.

Опрошенные изданием эксперты допускают, что такое привлечение пенсионных накоплений сможет поддержать спрос на рынке и повысить доступность жилья. Однако, достать данные накопления из инвестиционного оборота фондов окажется сложно.

Инициатива риелторов направлена в Минфин и Минстрой.

Ранее стало известно, что покупка квартир для сдачи в аренду становится всё менее выгодной — цены на жильё поднялись сильнее, чем арендные ставки. Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, а при необходимости выплачивать ипотеку этот срок может превысить двадцать лет. По итогам 2021 года доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее.