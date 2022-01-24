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В РФ предложили использовать пенсионные накопления на покупку жилья

Риелторы предложили тратить пенсионные накопления на покупку жилья
06:35, 25 января 2022
В РФ предложили использовать пенсионные накопления на покупку жилья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пенсионные накопления необходимо разрешить использовать для покупки жилья. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что риелторы считают необходимым создать федерального оператора, который бы использовал средства пенсионных начислений россиян на приобретение жилья, земельных участков, а также на строительство. По их задумке, деньги придётся возвращать по низкой — 4–5% годовых — процентной ставке.

Опрошенные изданием эксперты допускают, что такое привлечение пенсионных накоплений сможет поддержать спрос на рынке и повысить доступность жилья. Однако, достать данные накопления из инвестиционного оборота фондов окажется сложно.

Инициатива риелторов направлена в Минфин и Минстрой.

Ранее стало известно, что покупка квартир для сдачи в аренду становится всё менее выгодной — цены на жильё поднялись сильнее, чем арендные ставки. Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, а при необходимости выплачивать ипотеку этот срок может превысить двадцать лет. По итогам 2021 года доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее.

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