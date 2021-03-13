В РФ могут ввести налоговый вычет для ещё одной категории россиян

https://static.news.ru/photo/bbd266fc-8519-11eb-b1e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный налоговый вычет по НДФЛ могут ввести для несовершеннолетних россиян, предпочитающих активный образ жизни. Соответствующую поправку подготовили в Госдуме ко второму чтению законопроекта.

Согласно ей, вычет сможет получить и сам налогоплательщик, и его несовершеннолетние дети, которые посещают фитнес или секции, сообщает «Парламентская газета».

Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни, пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей, — отметил депутат.

Новый налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведённых расходов, но его размер не превысит 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые упрощают процедуру оформления налоговых вычетов для граждан. Речь идёт об инвестиционных вычетах, по расходам на приобретение жилья и выплату процентов по ипотечным кредитам. Граждане смогут подавать заявление на оформление вычетов онлайн, без посещения налоговой инспекции.