В РФ могут расширить возможности размещения пенсионных накоплений

https://static.news.ru/photo/12e1a950-5b1a-11eb-b33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений на депозитах в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Сейчас размещать пенсионные накопления разрешено только на депозитах в банках — участниках системы обязательного страхования вкладов.

Ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах, что позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях, — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Законопроект дополняет перечень активов, в которые можно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия (КСУ). На российском денежном рынке в данный момент насчитывается более 240 участников, среди них — банки, брокеры, а также нефинансовые корпорации. Так как операции будут проводиться через центрального контрагента, это обеспечит им не только максимальную ликвидность, но и надёжность.

Как писал NEWS.ru, пандемия «подморозила» пенсионные накопления россиян: в 2020 году НПФ не сумели продемонстрировать ту же доходность, что годом ранее. Однако эксперты объясняют — размещение средств в негосударственных фондах не может обещать высокую прибыль, так как их инвестиции весьма консервативны. НПФ загнаны в жёсткие рамки и не имеют права распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Новая пенсионная система — обязательное пенсионное страхование (ОПС) — заработала в России ещё в 2002 году. У будущих пенсионеров появились страховая и накопительная части пенсии. Последняя представляет собой не баллы (которые начисляются государством), а реальные деньги. В течение 12 лет часть взносов работодателя сохранялась на специальном счёте, формируя таким образом накопительную часть пенсии работника.

В 2014 года власти ввели мораторий: накопительная часть была заморожена. Все страховые взносы стали уходить на выплаты нынешним пенсионерам. В итоге мораторий был продлён до 2023 года. В этих условиях одним из немногих способов увеличить накопления стало инвестирование уже сформированных средств. В конечном счёте пока исключительно успешность размещения влияет на уровень накопительной пенсии в будущем.