18+

Рубрики

Медиа

Архив

Финансы

В Промсвязьбанке рассказали, как санкции США отразятся на клиентах

В Промсвязьбанке рассказали, что санкции коснутся использования карт и операций в валюте
08:06, 23 февраля 2022
В Промсвязьбанке рассказали, как санкции США отразятся на клиентах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Санкции против двух российских банков — ВЭБ и Промсвязьбанк, и 42 их дочерних компаний введены с сегодняшнего дня со стороны США, сообщает РБК. Ограничения коснутся использования банковских карт и некоторых операций данных финансово-кредитных учреждений.

В Промсвязьбанке рассказали, что в странах, которые инициировали внедрение ограничения, россияне не смогут использовать карты финансовой организации. Банк также будет ограничен в проведении операций в инвалюте и ценных бумагах, однако как именно это будет выглядеть на практике, пока не очень понятно.

В отношении рублёвых операций, а также использования всех видов карт внутри России никаких ограничений не предвидится.

США также ранее сообщили, что при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Санкции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников.

Власти США продолжают рассматривать потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео