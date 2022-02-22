В Промсвязьбанке рассказали, как санкции США отразятся на клиентах

Санкции против двух российских банков — ВЭБ и Промсвязьбанк, и 42 их дочерних компаний введены с сегодняшнего дня со стороны США, сообщает РБК. Ограничения коснутся использования банковских карт и некоторых операций данных финансово-кредитных учреждений.

В Промсвязьбанке рассказали, что в странах, которые инициировали внедрение ограничения, россияне не смогут использовать карты финансовой организации. Банк также будет ограничен в проведении операций в инвалюте и ценных бумагах, однако как именно это будет выглядеть на практике, пока не очень понятно.

В отношении рублёвых операций, а также использования всех видов карт внутри России никаких ограничений не предвидится.

США также ранее сообщили, что при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Санкции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников.

Власти США продолжают рассматривать потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику.