В Промсвязьбанке рассказали, как санкции США отразятся на клиентах

В Промсвязьбанке рассказали, как санкции США отразятся на клиентахВ Промсвязьбанке рассказали, что санкции коснутся использования карт и операций в валюте
Санкции против двух российских банков — ВЭБ и Промсвязьбанк, и 42 их дочерних компаний введены с сегодняшнего дня со стороны США, сообщает РБК. Ограничения коснутся использования банковских карт и некоторых операций данных финансово-кредитных учреждений.
В Промсвязьбанке рассказали, что в странах, которые
В отношении рублёвых операций, а также использования всех видов карт внутри России никаких ограничений не предвидится.
США также ранее сообщили, что при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Санкции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников.
Власти США продолжают рассматривать потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику.