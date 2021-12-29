В ПФР заявили о расширении мер социальной поддержки россиян с 2022 года

Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки, дополнив их теми, которые сейчас назначаются органами социальной защиты и Рострудом. При этом условия получения поддержки не изменятся, надо будет, как и прежде, лишь обратиться с заявлением, сообщается на сайте ПФР.

Первые выплаты от ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному графику происходит в феврале. Пенсионный фонд перейдёт к упрощению получения выплат, освобождая россиян от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Нужные сведения ПФР станет запрашивать в профильных ведомствах.

Для оформления социальной помощи чаще всего будет достаточно обратиться в клиентскую службу ПФР. Отмечается, что каналы оформления пособий расширят, в том числе за счёт портала госуслуг.

С января смогут рассчитывать на индексацию пенсий нескольких категорий граждан, в том числе те, кто в ноябре отметил 80-летний юбилей. Их пенсия увеличится в два раза — до 12 088,96 рубля.

Также прибавка к пенсии будет начислена тем пенсионерам, которые работали вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. Повышение выплат затронет и россиян, подавших заявления на перерасчёт.

Ранее стало известно, что уровень годовой инфляции уже превышает показатель в 8%. Больше всего это сказывается на менее защищённых категориях граждан. Расскажем, какие меры поддержки готовит государство, какого повышения пенсий в 2022 году стоит ожидать.