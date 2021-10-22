В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни

Введённый в России период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) с 30 октября по 7 ноября будут работать в период ограничений, а изменения могут коснуться лишь деятельности клиентских служб ПФР, сообщает «Российская газета».

Издание советует россиянам заранее уточнить графики работы отделений фонда.

По обычному графику будет работать «Почта России». Исключение составят только три дня: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября работа планируется по графику субботы.

Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении, — уточнили у оператора.

Там добавили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по согласованному с местными отделениями ПФР расписанию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, получающие маленькую пенсию из-за утраты в 90-е годы документов о стаже работы, могут добиться её повышения. Для этого им необходимо в судебном порядке подтвердить трудовую деятельность, рассказала член думского комитета РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.