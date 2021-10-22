В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни

Введённый в России период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Сотрудники Пенсионного фонда (ПФР) с 30 октября по 7 ноября будут работать в период ограничений, а изменения могут коснуться лишь деятельности клиентских служб ПФР, сообщает «Российская газета».
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По обычному графику будет работать «Почта России». Исключение составят только три дня: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября работа планируется по графику субботы.
Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении, — уточнили у оператора.
Там добавили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по согласованному с местными отделениями ПФР расписанию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, получающие маленькую пенсию из-за утраты в 90-е годы документов о стаже работы, могут добиться её повышения. Для этого им необходимо в судебном порядке подтвердить трудовую деятельность, рассказала член думского комитета РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.