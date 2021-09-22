Названы россияне, имеющие право на повышение пенсии в любой месяц

Повышение пенсии в России не привязано к фиксированным датам в течение года. Выплаты россиянам увеличиваются после достижения 80 лет, приобретения стажа на Севере или увольнения с работы, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, — отметили в ПФР.

В Пенсионном фонде добавили, что этой категории россиян не надо предпринимать какие-либо действия, поскольку надбавка устанавливается автоматически. Пенсионер получит её в следующем месяце.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере, — подчеркнули в ПФР.

В этом случае пенсионеру необходимо подать заявление с подтверждающими документами, выплаты ему пересчитают с нового месяца.

Ранее стало известно, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%. Перерасчёт будет произведён 1 апреля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он пояснил, что социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года.