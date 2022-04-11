В обход банка: куда выгодно вложить деньги

Внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ вновь сделает банковские вклады менее привлекательными для населения. Проценты по вкладам уже начали снижаться, и в ближайшее время этот процесс пойдёт более активно. Ведь регулятор намекнул на дальнейшее смягчение монетарной политики. Однако и в этих условиях можно найти альтернативу традиционным депозитам и попытаться не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать. Хотя эксперты предупреждают: речь идёт не только о консервативных инструментах, но и относительно рискованных. По некоторым из них доходность может достигать двузначных значений. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Банк России на внеочередном заседании в пятницу принял решение с 11 апреля снизить ключевую ставку с 20% до 17%. При этом регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (ближайшее состоится 29 апреля). И конечно, банки следом начнут «срезать» проценты по депозитам (некоторые начали это делать раньше). Поэтому тем, кто собирался в ближайшее время открыть вклад, эксперты советуют поспешить. Тем же, кто это делать не планировал, можно рассмотреть другие варианты защиты денег от инфляции.

Валютная классика

Самый оптимальный, простой и привычный способ защиты рублёвых средств от инфляции, которая в марте ускорилась до 16,7% — приобретение наличной валюты (долларов и евро), говорит финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Напомним, Банк России уже отменил часть ограничений на покупку наличной валюты. Её граждане смогут приобретать у банков с 18 апреля (банкам разрешено продавать только ту иностранную валюту, которая поступает к ним с 9 апреля).

Кроме того, с 11 апреля регулятор отменил комиссию (12%) за покупку долларов и евро через брокеров. Правда, следует знать, что даже если купить валюту на бирже, снять её не получится. Брокеры не могут выдавать наличные, поэтому прежде клиенту придётся перевести деньги с брокерского счёта на валютный счёт в банке. А как известно, деньги, поступившие на счёт после 9 марта, можно снять не ранее чем 9 сентября 2022 года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Золотая жила

Ещё один простой способ инвестирования и защиты средств — это покупка физического золота и серебра в банках (инвестиционных монет и слитков), продолжает Самойлова. К слову, министр финансов Антон Силуанов назвал золото «идеальной альтернативой» скупке долларов. Всё дело в том, что золото номинировано и торгуется на мировых рынках в долларах. Приобретать золото, значит, по сути вкладывать средства в иностранную валюту, защищая тем самым сбережения от девальвации. Тем более что теперь сделки по покупке слитков из золота не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий закон был принят в начале марта 2022 года.

Драгметаллы всегда остаются в цене, особенно в нестабильные времена. К тому же в отличие от акций или той же валюты они не могут обесцениться до нуля. По словам Самойловой, традиционно золото считается одним из самых консервативных видов инвестирования. С начала 2020 года стоимость золота на бирже выросла более чем на 20%, серебра — на 40%, платины — на 14%. Цены на драгметаллы растут и будут расти, говорит эксперт, но обращает внимание на одно «но».

Но стоит учитывать, что покупку золота и серебра лучше планировать на длительный период времени — пять, десять, пятнадцать лет. На таком горизонте металлы способны прибавить 30–70% стоимости. В результате вложения становятся инвестицией в пенсию или обучение детей, — объясняет собеседница NEWS.ru.

Золото и другие драгметаллы — это история для долгосрочного инвестирования, соглашается сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. И если вкладывать деньги на короткий срок, то драгметаллы могут не только не порадовать доходом, но даже обернуться убытками.

Золото может не обгонять инфляцию и вообще некоторое время не приносить никакого дохода. Но всё активнее ходят слухи, что оно может «перезапуститься» как эталонная единица валюты, что резко взвинтит его стоимость, — замечает Переславский.

К тому же золотые слитки — это ликвидный актив, их всегда можно продать невзирая на рыночные настроения.

unsplash.com

Корпоративные облигации

О доходности биржевых инструментов (акциях, облигациях) эксперты говорят очень осторожно, замечая, что прогнозировать здесь что-то крайне сложно. В конце февраля — начале марта стоимость большинства ценных бумаг российского фондового рынка рухнула, и восстановление займёт длительное время в зависимости от геополитических факторов и состояния экономики РФ, говорит Самойлова.

По мнению Переславского, «крайне интересной идеей» для вложений средств выглядят корпоративные облигации, так как в большинстве своём сейчас они стоят на 10–20% меньше номинала. Это даёт более высокую доходность как в виде процентов, так и при погашении, объясняет эксперт.

К примеру, если инвестор покупает облигацию за 800 рублей номиналом в 1000 рублей под 12% годовых погашением через три года, то по истечении срока он получит 1000 рублей. При этом доходность бумаги составит не 12%, а 15%, потому что облигация была куплена по цене ниже номинала.

Да, нужно будет вычесть НДФЛ, но в любом случае итоговый доход составит около 15% годовых с учётом того, что бумагу закроют по номинальной стоимости, — объясняет Переславский.

И тут главное не ошибиться при выборе этой самой облигации. По словам эксперта, сейчас нужно смотреть на те отрасли и компании, которым кризис подобного характера будет «в плюс» и которые недооценены. Это, в частности, российские бренды одежды, застройщики, в том числе региональные, микрофинансовые организации, коллекторы, ломбарды, перечисляет Переславский.

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, в настоящий момент рынок облигаций позволяет зафиксировать на два-три года высокие рублёвые ставки, которые находятся в диапазоне 16–20%. При этом постепенное замедление инфляции на горизонте полутора лет даст возможность ЦБ РФ перейти к снижению ключевой ставки, что в свою очередь приведёт к росту цены облигаций.

А чтобы снизить риски инвестирования в одного эмитента, можно также рассмотреть покупку паёв биржевых инвестиционных фондов, инвестирующих в корпоративные облигации. Таким образом можно меньше времени посвящать отслеживанию информации об эмитентах и котировках облигаций, — говорит эксперт.

Частная история

Наконец, неплохой альтернативой банковским вкладам может стать краудинвестинг. Простыми словами — это вложения частных лиц в малый и средний бизнес. Те, кому нужны деньги на бизнес, и те, кто готов эти деньги одолжить под процент, встречаются на специальных площадках — инвестиционных платформах. Часто такие площадки отбирают самые достойные проекты, отсеивая «мусорные» заявки на финансирование. Другие, чтобы снизить риск частных инвесторов, распределяют средства между несколькими проектами. А есть сервисы, которые продают права требования по займам, выданным физлицам под высокий процент (в таком случае кредиты, как правило, обеспечены залогом).

Доходность при таких инвестициях может быть двузначной. Риски довольно высоки, ведь в проекте задействованы небольшие предприятия. К тому же инвестплатформы — это не банк, а потому они не являются участниками системы страхования вкладов. Вдобавок с полученного дохода, то есть с выплаченных процентов, инвестор должен уплатить НДФЛ.

Основатель и руководитель семейной школы «Макарун» Лола Шурыгина рассказала NEWS.ru, что её компания заключает кредитные договоры с потенциальными инвесторами напрямую.

Человек даёт определённую сумму денег, а мы выплачиваем ему ежемесячно или ежеквартально проценты. Сейчас это 22% годовых на срок от одного года до трёх лет. Сумма от 500 тысяч рублей, — уточняет Шурыгина.

Каковы здесь риски? Для физических лиц они состоят в том, что договор в данном случае заключается с обществом с ограниченной ответственностью (ООО). Если рассматривать вариант, при котором компания становится банкротом и ликвидируется, то обязательства по этим договорам выполняются в последнюю очередь — после обязательств перед госорганами, налоговой, клиентами и т. д.

Что касается плюсов, то такой способ инвестирования позволяет инвестору рассчитывать на более выгодный процент, чем тот, что предлагает банк. А чтобы минимизировать риски, нужно рассматривать стабильный консервативный бизнес, а не тот, который создаётся на три месяца, а потом о нём забывают, заключает Шурыгина.