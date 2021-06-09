В Москве не нашли квартир, подходящих для льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/778bfc98-c910-11eb-8ab8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под обновлённую программу льготной ипотеки с максимальным лимитом в 3 млн рублей в настоящее время не подходит ни одна выставленная на продажу квартира в Москве. Об этом РИА Новости сообщили опрошенные риелторы.

Несмотря на сокращение лимита, во многих городах России можно найти немало квартир, подходящих по бюджету под условия программы. Даже в Санкт-Петербурге доступно порядка 5% от всех квартир в продаже. Но в Москве нет ни одной квартиры в рассматриваемом бюджете, — заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая подтвердила, что в обозначенных «денежных рамках» нет предложений ни в границах старой, ни новой Москвы. Она предположила, что программа льготной ипотеки в границах старой Москвы с 1 июля будет фактически завершена.

При этом Литинецкая не исключила, что дешёвые лоты могут появиться, но они будут «минимальной площади в перестраиваемых объектах либо в проектах, размещённых в удалённых локациях ТиНАО».

Продление программы льготной ипотеки принесёт на рынок стабильность, которой хотят добиться власти, ранее завила глава агентства недвижимости Ксения Аверс. Благодаря продлению этой программы объёмы строительства сохранятся, а вот объёмы продаж рекордными уже не будут, хотя в бюджетном секторе спрос сохраняется в любые времена, отметила эксперт. Цены на жильё тоже останутся стабильными, сохраняя сезонные колебания в рамках 3–5%. Обвала не произойдёт, но и рекордных заработков на перепродаже у инвесторов тоже больше не будет.